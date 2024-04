Der Amerikaner Scottie Scheffler ist der Favorit bei den am Donnerstag beginnenden US Masters in Augusta, dem ersten grossen Golfturnier des Jahres.

Scheffler scheffelt am meisten – und ist Topfavorit

Golf: US Masters in Augusta

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wird er der Favoritenrolle gerecht? Scottie Scheffler. IMAGO / Bildbyran

Scottie Scheffler gewann das prestigeträchtige Turnier im Augusta National Golf Club vor 2 Jahren. Bis heute ist es für den 27-Jährigen aus New Jersey der einzige Triumph an einem Major-Turnier.

Dafür brillierte er auf kleineren Bühnen: Auf dem amerikanischen Circuit jubelte er bei 7 Turnieren, darunter 2 Mal (2023 und 2024) bei der Players Championship der US PGA Tour, die gern auch als das 5. Major-Turnier bezeichnet wird.

Diese Erfolge schenkten ein: In der Saison 2022/23 strich Scheffler 21 Mio. Dollar an Preisgeld ein. In der laufenden Spielzeit sind es bereits 11,5 Mio., obwohl diese noch bis September dauert und noch einige Grossevents anstehen.

Die Major-Turniere 2024 in der Übersicht

Turnier Datum US Masters in Augusta 11. bis 14. April PGA Championship 16. bis 19. Mai US Open Championship 13. bis 16. Juni British Open Championship 17. bis 21. Juli

Eigene Gesetze an den Major-Turnieren

Scheffler führt die Weltrangliste mit grossem Vorsprung an und befindet sich in einer super Form, an Major-Turnieren aber haben auch Topfavoriten häufig einen schweren Stand.

So trugen sich letztes Jahr 2 Golfer in die Siegerlisten ein, mit denen niemand gerechnet hatte: Wyndham Clark bei den US Open und Brian Harman bei den British Open.