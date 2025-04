Beim prestigeträchtigen Masters in Augusta wird wohl kein Weg an Scottie Scheffler und Rory McIlroy vorbeiführen.

Golf: US Masters in Augusta

Legende: Könnte in Augusta Historisches schaffen Scottie Scheffler. Keystone/AP Photo/Ashley Landis

Das erste und prestigeträchtigste Major der Saison, das US Masters in Augusta im Bundesstaat Georgia, geht in seine 89. Austragung. Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler wird als Favorit gehandelt.

Der 28-Jährige, der im letzten Jahr und 2022 gewann, kann nach Jack Nicklaus, Tiger Woods und Nick Faldo der 4. Golfer in der Geschichte werden, der seinen Titel verteidigt. Es wäre sein 3. Titel in 4 Jahren, dies gelang bisher nur Nicklaus. Scheffler verpasste den Saisonstart 2025 aufgrund einer Verletzung, meldet sich nun aber rechtzeitig wieder zurück.

McIlroys langes Warten

Für Rory McIlroy ist das Masters eine weitere Gelegenheit, endlich wieder ein Major zu gewinnen. Letztmals gelang ihm dies 2014. Der 35-jährige Nordire hat noch nie das prestigeträchtige Turnier von Augusta gewonnen und könnte so seinen Palmarès vervollständigen.

McIlroy geht mit bisher 2 Titeln in diesem Jahr ins Rennen und will die verpassten Chancen der Vergangenheit (2. Platz 2022, verschenkte Vier-Schläge-Führung 2011) vergessen machen.