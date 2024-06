Der Golfer der LIV-Konkurrenztour triumphiert zum 2. Mal an einem Major-Turnier.

Dank McIlroys Patzer: Bryson DeChambeau gewinnt die US Open

Legende: 2. Triumph an den US Open Bryson DeChambeau. Keystone/ERIK S. LESSER

Den letzten Putt, mit dem er sich den Turniersieg sicherte, lochte Bryson DeChambeau aus 119 cm ein. Er beendete ein Golf-Grand-Slam-Turnier, welches in Erinnerung bleiben wird. Der Amerikaner verspielte zuerst auf der Schlussrunde einen Vorsprung von 3 Schlägen. Dann triumphierte er nach einem Rückstand von 2 Schlägen doch noch.

Vor den letzten 3 Bahnen hatte Rory McIlroy um einen Schlag vorne gelegen. Der Nordire setzte aber auf dem 16. Grün einen kurzen Putt daneben und patzte auch auf dem 18. Grün.

«Am Ende war mein Triumph wegen Rorys Patzern sicher glücklich», sagte DeChambeau. «Aber Golf ist ein Spiel, bei dem Glück und Pech eine grosse Rolle spielen. Du brauchst während 4 Tagen ausserordentlich viel Glück, um ein Turnier gewinnen zu können.»

Auch DeChambeau verpatzte im Finish einen Putt aus kurzer Distanz. Aber vor allem gelang ihm auf der letzten Spielbahn ein Schlag aus dem Sandbunker aus 50 Metern Distanz bis knapp an die Fahne heran. «Ich glaube: Das war der bislang beste Golfschlag in meinem Leben», so DeChambeau hinterher.