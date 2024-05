Legende: Erwischte einen Start nach Mass Xander Schauffele. Keystone/AP Photo/Matt York

Der amerikanische Golfprofi Xander Schauffele, Dritter der Weltrangliste, liegt nach der Auftaktrunde der US PGA Championship in Louisville klar in Führung. Er nahm der Konkurrenz drei und mehr Schläge ab. Mit einer 62er-Runde realisierte er das beste Resultat in der Historie der PGA Championship.

Schauffele dürfte der beste Spieler sein, der noch kein Turnier auf Grand-Slam-Stufe gewonnen hat. Der 30-jährige Kalifornier siegte an sieben normalen Turnieren auf dem amerikanischen Circuit und wurde 2021 in Tokio Olympiasieger. Die Krönung der Karriere mit einem Triumph an einem Majorturnier fehlt ihm noch.

Scheffler fünf Schläge zurück

Der erste Siegesanwärter Scottie Scheffler benötigte zum Auftakt fünf Schläge mehr als Landsmann Schauffele. Dennoch ist er für die weiteren drei Runden in einer günstigen Position. Tiger Woods schlug sich mit 72 Schlägen (1 über Par) passabel. Um die beiden Finalrunden zu erreichen, muss er sich im zweiten Umgang jedoch steigern.