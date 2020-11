Das am Donnerstag beginnende 84. US Masters findet ohne den renommierten spanischen Golfprofi Sergio Garcia statt.

Legende: Muss für das US Masters in Augusta passen Sergio Garcia. Keystone

Der 40-jährige Garcia ist mit dem Coronavirus infiziert. Für ihn geht deshalb in dieser Woche eine Serie von 84 Teilnahmen an den grossen 4 Turnieren des Golfsports zu Ende. Nach dem Wechsel zu den Profis im Frühling 1999 verpasste Garcia bis jetzt kein Major-Turnier.

Garcia wurde seinerzeit als «Europas Antwort auf Tiger Woods» gehandelt. Aber er konnte sein immenses Talent zu selten in Siege ummünzen. Den einzigen Titel an einem Turnier auf Grand-Slam-Stufe errang er im April 2017 am US Masters.