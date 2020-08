Bild 1 / 4 Legende: Brooks Koepka Der 30-Jährige gewann die Wanamaker Trophy in den letzten beiden Jahren und gehört auch dieses Jahr zu den Favoriten. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Tiger Woods Vier Mal konnte der US-Amerikaner die PGA-Championship bereits gewinnen. Seit Februar hat er allerdings erst zwei Turniere gespielt. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Rory McIlroy Der Nordire triumphierte 2012 und 2014 an der PGA-Championship. In den letzten Wochen konnte der 31-Jährige aber nicht überzeugen. Keystone Bild 4 / 4 Legende: Justin Thomas Der 27-Jährige ist die aktuelle Nummer 1 der Welt und gewann letztes Wochenende das St. Jude Invitational in Memphis. Keystone

382 Tage sind seit dem letzten Major-Turnier vergangen. Shane Lowry gewann Mitte Juli 2019 die British Open. Anfang April hätte eigentlich das Masters in Augusta stattfinden sollen, doch die Corona-Krise machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. So wird 2020 die PGA-Championship das erste Major-Turnier der Saison sein.

Woods auf Formsuche

Im TPC Harding Park in San Francisco messen sich in den nächsten vier Tagen die besten Golfer der Welt. Darunter auch Tiger Woods. Der Masters-Champion aus dem letzten Jahr hat seit Februar allerdings nur zwei Turniere absolviert und ist noch auf der Suche nach seiner Form.

Im selben Flight wie Woods werden die einstige Nummer 1 Rory McIlroy sowie der aktuelle Weltranglisten-1. Justin Thomas an den Start gehen. Letzterer gewann vergangenes Wochenende das St. Jude Invitational in Memphis und führt die Fedex-Cup-Wertung an.

Auch ohne Fans, das erste Major des Jahres verspricht mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld ein Golfspektakel.