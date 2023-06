Am 13. Juni 1893 – vor ziemlich genau 130 Jahren – wurde in der englischen Grafschaft Lancashire erstmals ein reines Frauen-Golfturnier durchgeführt. Die Sportart hat in Grossbritannien eine grosse Tradition. Dass Frauen vergleichsweise früh in die vermeintliche Männer-Bastion eindrangen, ist aufgrund der Popularität deshalb nicht weiter überraschend.

Dennoch musste der Standard, der heute auf der Profi-Frauen-Tour gilt, hart erdauert werden. Frauenkörper seien «physisch und vom Körperbau ungeeignet, um Golf zu spielen», schrieb ein englischer Journalist ausgangs des 19. Jahrhunderts. Ganz getreu der Tradition als Sport der Elite wurde und wird peinlich genau auf die Etikette geachtet. Gewisse Stereotypen halten sich bis heute. Mehr erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.