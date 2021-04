Der englische Golfprofi Justin Rose liegt nach dem Auftakt des 85. US Masters in Augusta deutlich voraus.

Wenn das mal keine Kampfansage ist: Justin Rose führt beim US-Masters in Augusta dank einer hervorragenden Runde von 65 Schlägen (7 unter Par) mit einer Reserve von vier und mehr Schlägen auf die Konkurrenz.

Hinter dem 40-jährigen Briten klassierten sich Brian Harman (USA) und Hideki Matsuyama (JPN). Titelverteidiger Dustin Johnson (USA) musste sich nach der 1. Runde mit dem enttäuschenden 30. Rang begnügen.

Legende: Hat allen Grund zum Strahlen Justin Rose nach der 1. Runde in Augusta. Keystone

Rose-Triumph wäre überraschend

Rose weiss genau, wie man grosse Turniere gewinnt. Im Juni 2013 triumphierte er am US Open und wurde im August 2016 in Rio de Janeiro erster Golf-Olympiasieger der Neuzeit. Ab September 2018 war in mehreren Tranchen während insgesamt 13 Wochen der Leader in der Weltrangliste.

Dennoch wäre es eine Überraschung, wenn Rose erstmals das US Masters gewinnen würde. Denn sein bislang letzter Sieg an einem Turnier des amerikanischen Circuits liegt mehr als zwei Jahre zurück.