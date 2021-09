Die Schweizer Golferinnen haben sich am ersten von drei Tagen bei den Ladies Open in Holzhäusern in Lauerstellung gebracht. Elena Moosmann (7 Schläge unter Par) und Kim Métraux (6 Schläge unter Par) spielten sich mit den jeweils geteilten Rängen 3 und 7 in eine gute Ausgangslage.

Spannende Ausgangslage

In Führung liegen am Zugersee nach einem Drittel des Pensums die Waliserin Chloe Williams und die Norwegerin Marianne Skarpnord. Sie schafften die Par-72-Runde mit 8 Schlägen unter Par. Eine Enttäuschung setzte es für Mitfavoritin Amy Boulden ab. Die Landsfrau von Leaderin Williams liegt nach einer 76er-Runde 4 über Par.

In eine unangenehme Lage brachte sich auch Magdalena Simmermacher: Die Argentinierin musste sich bei Loch 14 nach missratenem Abschlag aus einem Waldstück befreien. Dennoch gelang ihr ein Birdie.

01:32 Video Simmermacher muss sich aus dem Wald befreien Aus Sport-Clip vom 09.09.2021. abspielen

Für Spannung ist in Holzhäusern definitiv gesorgt: Insgesamt 12 Athletinnen befinden sich innerhalb von 3 Schlägen. Beim mit 5 Saisonsiegerinnen und 9 Olympia-Teilnehmerinnen stark besetzten Turnier geht es um nicht weniger als 200'000 Euro. Auch am Freitag und Samstag sind Sie auf SRF zwei und in der SRF Sport App ab 14 Uhr wieder live mit dabei.