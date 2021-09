Kim Métraux liegt an den Ladies Open am Zugersee nach dem 2. Wettkampftag gemeinsam mit Sandra Gal an der Spitze.

Kim Métraux hat auch nach dem 2. Wettkampftag der Ladies Open in Holzhäusern (ZG) weiterhin gute Chancen auf den Turniersieg. Die Vorjahresdritte beendete die Par-72er-Runde 8 Schläge unter Par und liegt nun gemeinsam mit der deutschen Sandra Gal auf dem geteilten 1. Rang. Beide liegen nach 2 von 3 Turniertagen 14 Schläge unter Par.

Eine noch bessere Ausgangslage vergab Métraux am 18. und letzten Loch des Tages, als ihr ein Birdie-Putt nur knapp misslang. Mit der souveränen Leistung am 2. Wettkampftag darf die Schweizerin dennoch zufrieden sein. Nach dem ersten Tag hatte die Olympia-Teilnehmerin noch auf Rang 7 gelegen.

Métraux vergibt den Birdie-Putt knapp

Mit Elena Moosmann mischt noch eine weitere Schweizerin an der Spitze mit. Die 19-jährige Amateurin beendete den Wettkampftag 3 Schläge unter Par und liegt in der Gesamtwertung gemeinsam mit 4 Konkurrentinnen auf dem geteilten 5. Rang.

Titelverteidigerin schafft den Cut nicht

Für die Titelverteidigerin Amy Boulden setzte es eine weitere Enttäuschung ab. Nachdem die Waliserin schon am Donnerstag 4 über Par gelegen hatte, lief es am Freitag noch schlechter. Mit 8 Schlägen über Par überstand sie den Cut nicht und wird am Samstag nicht mehr antreten dürfen.

Beim mit 5 Saisonsiegerinnen und 9 Olympia-Teilnehmerinnen stark besetzten Turnier geht es um 200'000 Euro. Auch am 3. und letzten Wettkampftag sind Sie am Samstag auf SRF zwei und in der SRF Sport App ab 14 Uhr wieder live mit dabei.