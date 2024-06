Chiara Tamburlini nimmt zum ersten Mal an den Ladies Open im zugerischen Holzhäusern teil. Die Ostschweizerin ist in Form.

Tamburlini als grösster Trumpf am Zugersee

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: In ihrer ersten Profisaison Chiara Tamburlini. Alex Burstow/Getty Images

Zum fünften Mal finden in Holzhäusern mit malerischem Blick auf den Zugersee die Swiss Ladies Open statt. Einen Heimsieg gab es bei den bisherigen Austragungen noch nicht, mit drei Top-3-Plätzen vermochten die einheimischen Golferinnen aber immer wieder vorne mitzumischen.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Swiss Ladies Open wie folgt live bei SRF: Freitag ab 14:50 Uhr SRF zwei

Samstag ab 14:50 Uhr Web-Livestream und Sport App

Sonntag ab 12:55 Uhr Web-Livestream und Sport App

Heuer dürfte sich Chiara Tamburlini die grössten Chancen auf einen Heimsieg ausrechnen. Die 24-jährige Ostschweizerin bestreitet ihre erste Saison auf der Ladies European Tour und ist erst seit vergangenem Sommer als Profi unterwegs. In Südafrika holte sie sich im April prompt ihren ersten Sieg, einen Monat später sorgte sie in Frankreich mit Platz 2 hinter Morgane Métraux für einen historischen Schweizer Doppelsieg.

Métraux war es auch, die im Duell um das Ticket für die Olympischen Spiele die Nase vorne hatte. In Holzhäusern wird die Westschweizerin Tamburlini nicht in die Quere kommen. Dafür ist am Zugersee ihre ältere Schwester Kim Métraux auf der Startliste zu finden. Mit zwei 3. Plätzen (2020 und 2021) hat sie bewiesen, dass ihr der Platz liegt.