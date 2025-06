Sam Burns hat sich bei den US Open der Golfer auf dem schwierigen Oakmont Course in Pennsylvania nach der 2. Runde an die Spitze gespielt.

Legende: Sam Burns Der Amerikaner hat am 2. Tag der US Open aufgedreht. Keystone/EPA/JARED WICKERHAM

Der Amerikaner Sam Burns geht beim 3. Major-Turnier der Saison, der 125. Auflage der US Open, als Führender in die zweite Turnierhälfte. Der 28-Jährige, die Nummer 22 der Weltrangliste, spielte am Freitag (Ortszeit) eine 65er-Runde, blieb also 5 unter Par. Es handelt sich dabei um das drittbeste Tagesergebnis in der Geschichte der zehn US Open auf dem anspruchsvollen Kurs in Oakmont.

Der Einheimische Burns schob sich dank seiner formidablen Leistung einen Schlag vor seinen Landsmann J.J. Spaun, der den Tag mit 72 Schlägen beendete und nicht länger in der Pole Position verharren kann. Platz 3 belegt mit zwei Schlägen Rückstand der Norweger Viktor Hovland.

Die Favoriten tun sich derweil in Pennsylvania weiter schwer. Masters-Sieger Rory McIlroy (45.) schaffte den Cut dank zwei Birdies auf den letzten vier Löchern gerade noch hauchdünn.

Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler liegt mit sieben Schlägen Rückstand an 23. Stelle. Für den Glanzpunkt sorgte der Franzose Victor Perez, dem am sechsten Loch (Par 3) ein Hole-in-One gelang.