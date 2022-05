Legende: Prominentes Gesicht der neuen «LIV Golf Invitational Series» Der frühere Weltranglisten-Erste Greg Norman. imago images/ZUMA Wire/Paul Hennessy

Die PGA Tour verbietet den Spielern eine Teilnahme am Auftaktevent der neuen LIV Golf Invitational Series. Es sei «die beste Entscheidung für die Spieler und die Tour», erklärte Tyler Dennis, Präsident der PGA Tour.

Die Golf League feiert am 9. Juni in London ihr Debüt. Zeitgleich findet in Toronto ein PGA-Turnier statt. Die neue Golf-Serie versuchte, Spieler von der PGA Tour abzuwerben. So hatte der 6-fache Majorsieger Phil Mickelson laut seinem Berater eine Anfrage für die Teilnahme gestellt. Allein das Auftaktturnier ist mit 20 Millionen Dollar dotiert.

«Leider scheint die PGA Tour den Profi-Golfern ihr Recht, Golf zu spielen, verbieten zu wollen», erklärte Greg Norman. Der frühere Weltranglisten-1. ist Geschäftsführer der neuen Liga. Die Golf-Spieler, die an einem Nicht-PGA-Tour-Event teilnehmen möchten, müssen bei der PGA Tour um Erlaubnis bitten, wenn zeitgleich ein Event in Nordamerika stattfindet. Bei einem Verstoss drohen harte Strafen.