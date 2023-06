Legende: Stolzer Sieger Wyndham Clark. Keystone/AP Photo/Matt York

In der Schlussrunde im Los Angeles Country Club lieferten sich Wyndham Clark und Rory McIlroy ein spannendes Duell. Am 14. Loch, einem Par 5, fiel die Vorentscheidung. Während McIlroy einen Schlagverlust in Kauf nehmen musste, spielte Clark am gleichen Loch ein Birdie, sodass er 3 Schläge vor seinem Kontrahenten lag. Am Schluss wies der Amerikaner mit insgesamt 270 Schlägen einen Vorsprung von einem Schlag auf.

Erster Major-Sieg für Clark

Für Clark ist es der 1. Triumph an einem Grand-Slam-Turnier. Der 29-Jährige hatte erst Anfang Mai erstmals auf der PGA-Tour gewonnen und sich damit für die US Open qualifiziert. Bei seinen 6 bisherigen Auftritten bei Major-Turnieren war er nie über einen 75. Platz hinaus gekommen. Der 34-jährige McIlroy muss dagegen weiter auf seinen ersten Major-Sieg seit 2014 warten.

Weitere Siegesanwärter wurden recht früh in der Schlussrunde distanziert. Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler (USA) kam auf der letzten Runde nie auf ein Score unter Par. Als Dritter büsste er schliesslich 3 Schläge auf Clark ein.