Golf-Star Rory McIlroy hat mit einer starken dritten Runde beim US Masters die Führung erobert.

Rory McIlroy vor Schlusstag in Führung

Masters in Augusta

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Rory McIlroy geht mit zwei Schlägen Vorsprung auf Bryson DeChambeau (USA) auf die Schlussrunde am Sonntag. Der Nordire spielte am dritten von vier Turniertagen zum zweiten Mal hintereinander eine 66er-Runde (6 unter Par) und brauchte damit wie schon tags zuvor weniger Schläge als jeder andere Teilnehmer.

«Es geht darum, das jetzt nicht zu einer Revanche werden zu lassen», so McIlroy. «Einfach in meiner eigenen kleinen Welt bleiben. Es gibt einige Leute, die einen Lauf haben können. Ich muss das machen, was ich schon gemacht habe und mich mit einem kleinen Kokon umgeben.»

Karriere-Grand-Slam winkt

Das Masters ist das einzige Major-Turnier, das McIlroy noch nicht gewonnen hat. Als erst sechster Spieler der Golf-Geschichte kann der 35-Jährige seinen Karriere-Grand-Slam perfekt machen.

Auf Rang drei liegt der Kanadier Corey Conners vier Schläge hinter McIlroy in Lauerstellung, der zuvor führende Justin Rose (England) und Titelverteidiger Scottie Scheffler (USA/beide 211) rangieren auf dem geteilten sechsten Platz.