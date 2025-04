Der Engländer kann beim Masters in Augusta zwar nicht an die Leistung aus Runde 1 anknüpfen, bleibt aber an der Spitze.

Rose behauptet Führung an Tag 2

Masters in Augusta

Legende: Immer noch auf Rang 1 Justin Rose. Keystone/AP Photo/David J. Phillip

Justin Rose führt die Rangliste am Masters in Augusta auch nach der 2. Runde an. Der 44-jährige Engländer liegt einen Schlag vor dem Amerikaner Bryson DeChambeau, dem letztjährigen US-Open-Sieger.

Nachdem Rose am Donnerstag mit 65 Schlägen den Platzrekord eingestellt hatte, verzeichnete er an Tag 2 nach 4 Birdies und 3 Bogeys 71 Schläge. Damit steht der Olympiasieger von Rio 2016 nach 36 Löchern bei 8 unter Par. Der letzte Erfolg von Rose auf der PGA Tour datiert aus dem Jahr 2023 in Pebble Beach.

McIlroy macht Boden gut

Nach vorne arbeitete sich Rory McIlroy, der davon träumt, mit einem Triumph am Masters seinen Karriere-Grand-Slam zu vervollständigen. Mit 66 Schlägen verbesserte sich der 35-jährige Nordire um 24 Plätze in den geteilten 3. Rang. Er hat wie der Kanadier Corey Conners 2 Schläge Rückstand auf Rose.

Einen Schlag dahinter folgt der amerikanische Titelverteidiger Scottie Scheffler, der am Freitag wie Rose eine 71er-Runde spielte. Scheffler strebt den 3. Sieg in Augusta seit 2022 an.