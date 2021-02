Der Golfstar hat bei einem heftigen Autounfall südlich von Los Angeles schwere Verletzungen an den Beinen erlitten.

Tiger Woods nach schwerem Unfall an den Beinen operiert

Tiger Woods hat sich bei seinem schweren Autounfall mehrere Brüche zugezogen. «Offene Trümmerbrüche, die den oberen und unteren Teil des Schien- und Wadenbeins betroffen haben, wurden durch einen Stab im Schienbein stabilisiert», zitiert Woods' Management den behandelnden Arzt in einem auf Twitter verbreiteten Communiqué.

Weitere Knochenverletzungen im Fuss und Knöchel seien mit Schrauben und Pins stabilisiert worden.

Fahrzeug überschlug sich mehrfach

Woods hatte sich am Dienstagmorgen bei einem schweren Autounfall in Kalifornien verletzt. Der 45-jährigen Golf-Stars hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich mehrfach überschlagen. Dabei fällte der SUV einen Baum und schleuderte über die beiden Gegenfahrbahnen auf eine Böschung.

Woods war den Polizeiangaben zufolge alleine in dem Auto unterwegs. Andere Fahrzeuge waren demnach nicht in den Unfall verwickelt. «Der Innenraum des Fahrzeugs war mehr oder weniger intakt. Die Frontpartie war total zerstört, die Stossstangen, alles total zerstört, Airbags ausgelöst, all das», sagte Los Angeles County Sheriff Alex Villanueva.

Nicht beeinträchtigt, aber zu schnell

Der 15-fache Major-Sieger Woods musste mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Wrack befreit werden. Man habe nach dem Unfall «keinen Hinweis auf Beeinträchtigung» festgestellt, erklärte Villanueva weiter. Die Polizei geht davon aus, dass Woods mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, Bremsspuren wurden nicht vorgefunden.