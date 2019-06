Nach 3. Runde an den US Open

Nach der 3. von 4 Runden heisst der Führende der US Open in Pebble Beach weiter Gary Woodland. Der 35-jährige Aussenseiter steht nach einer 69er-Runde auf dem Par-71-Kurs bei 202 Schlägen. Nur einen Schlag dahinter liegt mit Justin Rose jedoch einer der Favoriten. Und im Unterschied zum Amerikaner weiss der Olympiasieger und Gewinner der US Open 2013, wie man grosse Turniere gewinnt.

Auch Koepka und McIlroy in Lauerstellung

Für den Hauptfavoriten Brooks Koepka liegt eine historische Leistung mit vier Schlägen Rückstand auf den Leader in Reichweite. Der 29-jährige Floridaner könnte das US Open als erster Golfer seit 114 Jahren dreimal in Folge gewinnen. Auch Nordirlands Superstar Rory McIlroy kommt noch als Sieger in Frage. Der 30-Jährige liegt einen Schlag hinter Koepka.

Tiger Woods nimmt derweil nach drei Runden von durchschnittlichem Wert den 27. Zwischenrang ein, fernab von jeder Siegeschance.