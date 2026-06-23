Der Golf-Superstar präsentierte die neue Turnier-Struktur der PGA-Tour ab der Saison 2028.

Woods zeigt sich öffentlich – und stellt neue Golf-Serie vor

Legende: Stellte die Zukunft des Golfsports vor Tiger Woods. Andrew Redington/Getty Images

Tiger Woods hat erstmals seit seinem Autounfall unter Drogenverdacht einen öffentlichen Auftritt bestritten. In Cromwell im US-Bundesstaat Connecticut trat der 50-Jährige gemeinsam mit PGA-Tour-Chef Brian Rolapp bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Travelers Championship auf, bei der die Reformen für eine neue Turnier-Struktur ab der Saison 2028 vorgestellt wurden.

Woods ist der Vorsitzende des Zukunfts-Komitees der PGA Tour, das die Vorschläge erarbeitet hatte. Er verlas eine vorbereitete Erklärung zur neuen Turnier-Struktur der PGA Tour, bevor er Rolapp vorstellte. Fragen beantwortete Woods aber nicht. Er war Ende März nach einem Autounfall nahe seines Wohnorts Jupiter Island in Florida kurzzeitig festgenommen worden.

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Auf- und Abstieg

Die Profi-Golfserie wird ab 2028 aus zwei Ebenen bestehen: der Championship-Serie als höchster Spielklasse und der Challenger-Serie. Kern der Neuausrichtung ist ein leistungsorientiertes Auf- und Abstiegssystem. Das Modell soll mehr Transparenz schaffen und den sportlichen Wettbewerb erhöhen.