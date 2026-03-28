Legende: Ort des Geschehens Das überschlagene Auto von Tiger Woods. Martin County Sheriffs Office

Wenige Stunden nach seiner Festnahme in den USA wegen Drogenverdachts ist Golf-Legende Tiger Woods auf Kaution freigelassen worden. Das teilte eine Sprecherin des Sheriff-Büros von Martin County im Bundesstaat Florida mit. Die Höhe der Kaution war zunächst nicht bekannt.

Am Freitag (Ortszeit) war der 50-Jährige nach einem Autounfall festgenommen worden. Nach Worten von Sheriff John Budensiek zeigte ein Atemalkoholtest zwar einen Wert von null an. Einen Urintest habe Woods aber nicht machen wollen. An der Unfallstelle habe der Golf-Star lethargisch gewirkt. Die Ermittler vermuten, dass er «irgendein Medikament oder eine Droge» zu sich nahm. Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden.

Woods war bei dem Unfall unverletzt geblieben. Nach Angaben der Behörden soll Woods in der Stadt Jupiter mit hoher Geschwindigkeit beim Überholen eines anderen Fahrzeugs dessen Anhänger gestreift haben, wobei Woods' Geländewagen auf die Seite kippte und über die Fahrbahn schlitterte.