US Masters: Koepka setzt sich ab – Woods verletzt out

Legende: Führt bei Halbzeit Brooks Koepka. Keystone/EPA/Justin Lane

Brooks Koepka, einer der ersten Favoriten, hat sich am 87. US Masters in Augusta in der 2. Runde ein bisschen abgesetzt. Er führt zwei Schläge vor dem Spanier Jon Rahm, dem Gewinner des US Open 2021. Der 32-jährige US-Profi Koepka hat zwar schon je 2 Mal die US Open und US PGA Championship gewonnen, ein Titel am US Masters und am British Open fehlt ihm aber noch.

Die nächsten Wetterkapriolen Box aufklappen Box zuklappen Der Spielbetrieb am 87. US Masters wird weiter durcheinandergewirbelt. Schon die 2. Runde hatte am Freitag (Ortszeit) nicht zu Ende gespielt werden können. Gewittrige Stürme waren der Grund für den Unterbruch. Entlang dem 17. Loch wurden zwei mächtige Kiefern entwurzelt. Tags darauf konnte auch die 3. Runde längst nicht komplett absolviert werden. Die beiden Führenden, Brooks Koepka und Jon Rahm, hatten zum Zeitpunkt des Abbruchs erst 6 Löcher bestritten. Nach heftigen, gewittrigen Regenfällen waren die Greens im Augusta National Golf Club nicht mehr regulär bespielbar. Am frühen Sonntagnachmittag (Schweizer Zeit) soll das Spiel wiederaufgenommen werden. Die Wetteraussichten sind besser.

01:24 Video Kiefern werden umgerissen, Zuschauer rechtzeitig in Sicherheit Aus Sport-Clip vom 08.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Woods muss aufgeben

Dem 47-jährigen Tiger Woods glückte eine erstaunliche Leistung. Im hochwertigen Teilnehmerfeld qualifizierte sich der Superstar zum 23. Mal in Serie für die beiden Finalrunden und stellte damit den Rekord von Gary Player (RSA) und Fred Couples (USA) ein.

Nach 7 Löchern in der 3. Runde musste sich der hinkende Woods aber vom Turnier zurückziehen. Sein lädiertes rechtes Bein, das ihm seit seinem Autounfall vor zwei Jahren Sorgen bereitet, zwang ihn zur Aufgabe.