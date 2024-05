Nach der zweiten von 4 Runden liegt Xander Schauffele einen Schlag vor Collin Morikawa in Front.

Schauffele vorn, Scheffler von Festnahme unbeeindruckt, Woods out

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Er las die Greens bislang besser als alle anderen Xander Schauffele. Imago/USA Today Network

Am Donnerstag hatte Xander Schauffele mit einer 62er-Runde (9 unter Par) im Valhalla Golf Club in Louisville (Kentucky) einen neuen Platz- und PGA-Championship-Rekord aufgestellt. Am 2. Tag musste sich der US-Amerikaner mit 68 Schlägen (3 unter Par) «begnügen». Dies reichte jedoch, um seine Führung zu behaupten.

Schauffele liegt vor dem Final-Wochenende einen Schlag vor seinem Landsmann Collin Morikawa (-11). Dritter ist mit 10 Schlägen unter Par Sahith Theegala, ein weiterer Amerikaner. Die ersten 15 Spieler liegen innerhalb von 5 Schlägen.

Scheffler unbeeindruckt

Zu ihnen gehört auch Scottie Scheffler (USA). Der Weltranglisten-Erste zeigte sich von seiner vorübergehende Festnahme unbeeindruckt, spielte eine 66er-Runde und belegt mit 3 Schlägen Rückstand auf Schauffele den geteilten 4. Platz. «Ich habe immer noch das Gefühl, dass mir ein wenig der Kopf schwirrt. Aber ich hatte das Glück, es wieder raus zu schaffen und etwas Golf zu spielen», so Scheffler.

Weniger gut lief es Tiger Woods. Der Golf-Megastar spielte am 2. Tag 6 über Par und verpasste den Cut klar.