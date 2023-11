Oliver Betschart mischt gerade die Golf-Szene auf. Der 15-Jährige wird am Donnerstag als jüngster Schweizer aller Zeiten sein Debüt in der höchsten Turnierserie bestreiten.

Sein Ticket für die Butterfield Bermuda Championships, die zur PGA-Tour gehören, holte er sich über die lokale Qualifikation. «Es ist sehr speziell, ein grosser Erfolg», sagt Betschart gegenüber SRF Sport.

Die Leistung des Juniors von GC Zürichsee schlug hohe Wellen. Zig Nachrichten mit Gratulationen fluteten sein Handy – selbst Sponsoren meldeten sich beim Youngster, der mit seinen Eltern in Bermuda zuhause ist.

Oliver Betschart lebt mit seinen Eltern in Bermuda. Der 15-Jährige legt eine steile Golf-Karriere hin. Mit 7 Jahren gelingt Betschart ein Hole-in-one. Seither weiss er: «Ich will Profi-Golfer sein.» Oliver Betschart spielt Golf, seit er 5 Jahre alt ist.

Locker, aber mit grossen Zielen

Vom Rummel lässt sich Betschart nicht aus der Ruhe bringen. Im Stile eines alten Hasen erklärt er: «Man darf nicht zu viel daran denken und muss sich aufs Golfen konzentrieren.»

So bodenständig Betschart wirkt, so gross sind die Ziele des Amateurs. «Ich möchte Profi werden. Und dann alle 4 Majors gewinnen: Das sind PGA Championships, British Open, US Open und US Masters», so Betschart, der seit seinem 7. Lebensjahr und dem 1. Hole-in-one eine Golfkarriere anstrebt.