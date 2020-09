US-amerikanischer Doppelsieg in Mamaroneck: Bryson DeChambeau gewinnt die US Open der Golfer vor Matthew Wolff.

Tüftler und Kraftpaket DeChambeau triumphiert an den US Open

Legende: Physiker und Kraftpaket Bryson DeChambeau. Keystone

Bryson DeChambeau hat bei den 120. US Open seinen 1. Major-Triumph gefeiert. Der studierte Physiker, dessen selbst entwickelte Schläger alle die gleiche Länge haben, feierte auf dem Par-70-Platz im Winged Foot Golf Club in Mamaroneck (New York) mit 274 Schlägen einen Triumph mit 6 Schlägen Vorsprung. Platz 2 ging an seinen US-Landsmann Matthew Wolff (280), der nach der 3. Runde in Führung gelegen hatte.

Nur DeChambeau blieb nach 4 Runden auf dem Monsterkurs unter Par, er gehört zu den schwersten Plätzen der Welt. So hatte beispielsweise Superstar Tiger Woods den Cut verpasst.

Starker Abschlag

Der 27-jährige alte DeChambeau war auf der Schlussrunde als einziger Spieler unter dem Platzstandard geblieben. Mit seiner 67er-Runde nach einem Eagle an der 9, 2 Birdies und 1 Bogey schob er sich von Platz 2 an die Spitze des Leaderboards.

In den spielfreien Monaten während der Coronapause hatte DeChambeau knapp 15 Kilogramm Muskelmasse zugelegt – und das bei einer Grösse von 1,85 m. Dadurch versteht er es, den Ball bedeutend weiter zu schlagen als alle Konkurrenten.