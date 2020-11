Mit fünf Schlägen Vorsprung und dem Rekordergebnis von 268 Schlägen hat der amerikanische Golfprofi Dustin Johnson das 84. US Masters in Augusta gewonnen.

Legende: Mit dem Ziel vor Augen Dustin Johnson auf dem Weg zum Sieg am US Masters. Keystone

Mit dem fantastischen Skore von 268 Schlägen (20 unter Par) hat Dustin Johnson den Turnierrekord von 270 Schlägen, den Tiger Woods bei seinem ersten Sieg 1997 und Jordan Spieth 2015 aufstellten, gebrochen. Der 36-jährige Amerikaner siegte am 84. US Masters in Augusta fünf Schläge vor dem Australier Cameron Smith und dem Südkoreaner Im Sung-Jae.

Woods patzt an Loch 12

Für den 36-Jährigen aus dem Bundesstaat South Carolina war es der zweite Triumph an einem der grossen vier Turniere. Im Juni 2016 hatte er das US Open gewonnen. Johnson ist Leader der Weltrangliste und seit vielen Jahren einer der konstant stärksten Spieler. Verschiedene weitere Siege an Turnieren auf Grand-Slam-Stufe hatte er in der Vergangenheit knapp verpasst.

Titelverteidiger Tiger Woods (287 Schläge) unterlief am 12. Loch in der Schlussrunde ein seltenes Missgeschick. Er musste sich an dem Par-3-Loch zehn Schläge notieren lassen. Zuletzt wurde er 38.