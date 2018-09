Siegte an der Seite von Ian Poulter am Nachmittag

Nach dem ersten Tag führt Europa am Ryder Cup mit 5:3. Der Herausforderer gewann vor «Heimpublikum» nach einem 0:3-Rückstand vor den Toren von Paris fünf Punkte in Folge.

Die meisten Zähler für das europäische Team holten der Italiener Francesco Molinari und der Brite Tommy Fleetwood. Das Duo gewann sowohl in den Fourballs am Morgen als auch in den Foursomes am Nachmittag.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Saison-Highlight im Golf Das spezielle Format beim Ryder Cup kurz erklärt

Woods und Mickelson enttäuschen

Tiger Woods wurde nach einer schwachen Leistung und der Niederlage am Morgen zusammen mit Patrick Reed von US-Kapitän Jim Furyk nicht mehr eingesetzt.

Der amerikanische Veteran und Superstar Phil Mickelson, mit nunmehr zwölf Ryder-Cup-Teilnahmen alleiniger Rekordhalter, erlitt eine besonders schmachvolle Niederlage. Zusammen mit dem Shooting Star Bryson DeChambeau verlor er gegen den Spanier Sergio Garcia und den schwedischen Debütanten Alex Noren, den zweifachen Sieger des Omega European Masters in Crans-Montana, sieben der ersten neun Löcher.

Am Samstag werden weitere acht Doppel ausgetragen. Für den Sonntag stehen die zwölf Einzel im Programm.