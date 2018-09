Über drei Tage wird beim Ryder Cup in einem speziellen Format gespielt. Am Freitag und Samstag werden pro Tag je 4 Fourball- und Foursome-Matches ausgetragen. Diese Spielformen, bei denen jeweils zwei Zweierteams gegeneinander antreten, sind speziell:

Beim Fourball spielen beide Golfer im Zweierteam mit einem eigenen Ball. Pro Loch wird nur das bessere Einzelergebnis pro Team gezählt.

spielen beide Golfer im Zweierteam mit einem eigenen Ball. Pro Loch wird nur das bessere Einzelergebnis pro Team gezählt. Beim Foursome sind nur 2 Bälle im Spiel. Die beiden Spieler im Zweierteam schlagen den Ball abwechslungsweise. Wie beim Fourball holt jenes Duo, das mehr Löcher gewinnt, am Ende den Punkt.

Für ein Unentschieden nach 18 Löchern gibt es je 0,5 Punkte. Ist eine Runde vorzeitig entschieden, wird sie nicht mehr zu Ende gespielt. Dann heisst es im Score beispielsweise 4&3 (4 Löcher Vorsprung bei 3 zu spielenden Löchern).

Am Freitag und Samstag sind in den Fourballs und Foursomes total 16 Punkte zu holen, am Sonntag in den 12 Einzeln 12 weitere Zähler. 14,5 Punkte sind demnach für den Sieg nötig. Steht es 14:14 bleibt der Cup beim Titelverteidiger – in diesem Fall bei den USA.

Fourballs, 1. Runde Europa

USA

Justin Rose & Jon Rahm

Brooks Koepka & Tony Finau Rory McIlroy & Thorbjörn Olesen

Dustin Johnson & Rickie Fowler Paul Casey & Tyrrell Hatton

Jordan Spieth & Justin Thomas

Franceso Molinari & Tommy Fleetwood

Patrick Reed & Tiger Woods