Das 122. US Open in Brookline bei Boston fällt mitten in den Zwist der Golftours.

Vor dem US Open liegt ein dunkler Schatten über der US PGA Tour

Legende: Wer setzt sich in Brookline durch? Für den Sieg beim US Open kommen viele Spieler in Frage. Keystone/AP/Charlie Riedel

Der amerikanische Golfprofi Scottie Scheffler startet als Topfavorit in das am Donnerstag beginnende 122. US Open in Brookline bei Boston. Scheffler hat in diesem Kalenderjahr 4 Turniere auf der US PGA Tour für sich entschieden, so auch im April das Masters in Augusta. Überdies hat der 25-Jährige aus Dallas die – inzwischen klare – Führung in der Weltrangliste übernommen.

Neben Scheffler kommen zahlreiche weitere Spieler für den Sieg am dritten grossen Turnier des Jahres in Frage – unter ihnen der Nordire Rory McIlroy, der jüngst das Canadian Open in Toronto gewann. Tiger Woods verzichtet auf den Start. Der 46-Jährige gönnt seinem bei einem Autounfall im Februar 2021 verletzten rechten Bein eine Pause.

In Brookline gibt aber nicht nur die Ausgangslage zu reden. Das dominierende Thema ist der Zwist der US PGA Tour und der neu geschaffenen LIV Tour.

Unvorstellbare Summen

Promotoren aus Saudi-Arabien locken die weltbesten Golfer mit wahnwitzigen Gagen und Preisgeldern. Die einstweilen nur acht Turniere der LIV Tour sind sportlich zwar ohne Wert, aber sie sind mit je 20 Millionen Dollar dotiert. Der Südafrikaner Charl Schwartzel bekam für seinen Sieg bei der Tour-Premiere vom letzten Wochenende in London vier Millionen Dollar. So viel kann er an keinem Turnier der US PGA Tour auf einen Schlag verdienen.

Die Galionsfiguren der LIV Tour sind die Amerikaner Phil Mickelson und Dustin Johnson. Mickelson (51) ist sechsfacher Gewinner von Majorturnieren. Johnson (37) hat zweimal auf Grand-Slam-Stufe triumphiert. Die Saudis sollen Johnson 150 Millionen Dollar gezahlt haben, nur damit er sich vom amerikanischen Circuit lossagt und der LIV Tour beitritt.

Entweder oder

Die Golfer können nicht auslesen. Wer sich für das grosse Geld entscheidet, wird von der US PGA Tour ausgeschlossen. Ein solcher Spieler ist nebst Johnson und Mickelson auch der spanische Star Sergio Garcia. Die Amerikaner Bryson DeChambeau und Patrick Reed wollen nächstens ebenfalls die Seite wechseln. Sie sind für das US Open jedoch startberechtigt, stehen aufgrund ihrer Vorgeschichte aber unter besonderer Beobachtung.