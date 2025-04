Der Nordire holt sich beim Golf-Masters in Augusta das Grüne Jackett und hat nun alle 4 Major-Turniere gewonnen.

Sieg am Masters in Augusta

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Am Ziel seiner Träume angelangt Rory McIlroy. imago images/Golffile

Rory McIlroy hat nach einer wahren Achterbahnfahrt der Gefühle den Titel beim US Masters in Augusta gewonnen und sich mit 35 Jahren als erster Europäer den Traum vom Karriere-Grand-Slam erfüllt. Der Nordire schlug in einem entscheidenden Playoff Justin Rose aus England. Beide hatten zuvor genau 277 Schläge für die 4 Runden benötigt und waren damit 11 Schläge unter Par geblieben.

Der Entscheidungsdurchgang war notwendig geworden, weil McIlroy als zwischendurch klar Führender auf der Schlussrunde nach einigen Wacklern mit 73 Schlägen seinen bis dahin schwächsten Auftritt hingelegt hatte. Rose hatte sich dagegen am Schlusstag noch mit einer 66 erneut bis nach ganz vorne gespielt, nachdem er das Turnier bereits nach den ersten beiden Durchgängen angeführt hatte.

Im Playoff fiel die Entscheidung am Loch 18, wo Rose den Putt aus deutlich grösserer Entfernung als sein Konkurrent minimal verpasste. McIlroy blieb anschliessend nervenstark, obwohl der Star auf der letzten regulären Runde an gleicher Stelle noch gepatzt hatte.