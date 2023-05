Sieg an US PGA Championship

Legende: Strahlt mit dem riesigen Pokal um die Wette Brooks Koepka. imago images/UPI Photo

Die Schlussrunde in Rochester entwickelte sich zu einem Duell zwischen Brooks Koepka (USA) und dem Norweger Viktor Hovland, dem Elften der Weltrangliste. Die Entscheidung fiel am 16. Loch. Hovland schlug den Ball in einen Fairway-Bunker und fing in der Folge einen doppelten Schlagverlust ein.

Koepka gewann schliesslich mit zwei Schlägen Vorsprung auf Hovland und seinen Landsmann Scottie Scheffler, den Zweiten der Weltrangliste.

5. Majortitel

Der 33-Jährige ist nunmehr einer von nur 20 Golfern, die fünf oder mehr Majorturniere gewonnen haben. Von den noch aktiven oder halb aktiven Spielern ist dies nur Tiger Woods (15 grosse Siege) und Phil Mickelson (6) geglückt. Der Kreis der 20 Golfer ist exklusiv, wenn man bedenkt, dass seit mittlerweile 163 Jahren und der Gründung des British Open Grand-Slam-Turniere ausgetragen werden.

Das Schlussklassement Box aufklappen Box zuklappen 105. US PGA Championship (18 Mio. Dollar/Par 70). 1. Brooks Koepka (USA) 271 (72/66/66/67). 2. Viktor Hovland (NOR) 273 (68/67/70/68) und Scottie Scheffler (USA) 273 (67/68/73/65). 4. Bryson DeChambeau (USA) 277 (66/71/70/70), Kurt Kitayama (USA) 277 (70/71/71/65) und Cam Davis (AUS) 277 (71/70/71/65). 7. Rory McIlroy (NIR) 278 (71/69/69/69) und Sepp Straka (AUT) 278 (69/71/73/65). 9. u.a. Cameron Smith (AUS) 279 (72/72/70/65) und Justin Rose (ENG) 279 (69/70/69/71).