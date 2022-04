3 Schläge Vorsprung in Augusta: Der 25-jährige Amerikaner Scottie Scheffler ist der Mann der Stunde im Golfsport.

Scottie Scheffler war 2018 zu den Profis gewechselt. Heuer hatte er schon drei hochdotierte Turniere der US PGA Tour für sich entschieden. Nun folgte bei den 86. US Masters für den Leader der Weltrangliste der erste Triumph an einem Major-Event.

Im Augusta National Golf Club spielte der 25-Jährige in allen 4 Runden überragend. Selbst der doppelte Schlagverlust, den er sich am allerletzten Loch einhandelte, konnte ihm nichts anhaben.

Scheffler scheffelt

Dabei drängte von hinten Rory McIlroy. Auf den letzten 18 Löchern spielte der Nordire unglaublich stark und kämpfte sich mit 64 Schlägen (8 unter Par) an die 2. Stelle. Von den anderen 89 Profis brachte es an den 4 Tagen keiner auf eine Runde von weniger als 67 Schlägen. Trotzdem gab es kein Vorbeikommen an Scheffler.

Legende: Er wird ins Green Jacket gekleidet Scottie Scheffler spielte auf dem Green in Augusta gross auf. Keystone/EPA/Justin Lane

Die Saison auf dem amerikanischen Circuit dauert noch bis September. Schon jetzt hat Scheffler, getreu seinem Familiennamen, reichlich Preisgeld gewonnen: Rund 9,4 Millionen Dollar sind es: Er dürfte der Spieler sein, der am schnellsten die Marke von 10 Millionen erreicht.