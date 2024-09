Der Engländer Matthew Fitzpatrick führt das Feld der 156 Golfprofis an, die ab Donnerstag das European Masters in Crans-Montana bestreiten.

Legende: Steht häufig im Fokus Matthew Fitzpatrick. Keystone/AP/Matt York

Matthew Fitzpatrick gilt auf dem Walliser Hochplateau als Publikumsliebling und erster Anwärter auf den Siegercheck über 553'500 Dollar. Schon zum achten Mal startet der Gewinner der US Open 2022 in Crans-Montana.

Was Fitzpatrick, der 28-jährige Profi aus Sheffield, zu leisten vermag, haben gerade die Fans am Schweizer Turnier der Europa-Tour erlebt. Er siegte im Wallis in den Jahren 2017 und 2018. Vor ihm war es 40 Jahre lang keinem Spieler mehr gelungen, am traditionsreichen Turnier zweimal in Folge zu gewinnen.

Europäische Crème de la Crème dabei

Trotz den Absenzen von Vorjahressieger Ludvig Aberg und Rory McIlroy ist das Schweizer Top-Turnier hervorragend besetzt. Zehn Spieler aus den ersten 100 der Weltrangliste und vier der Top 10 der europäischen Jahreswertung starten im Wallis.

Die Schweizer Golfer starten nur als Aussenseiter. Mit Joel Girrbach, der vor einem Monat an den Olympischen Spielen inmitten der Weltspitze eine gute Falle machte, und Benjamin Rusch qualifizierten sich zwei aus eigener Kraft.