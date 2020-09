Legende: Kritischer Blick Dustin Johnson kam noch nicht auf Touren. Keystone

Dem Leader der Weltrangliste und ersten Siegesanwärter Dustin Johnson missriet der Einstieg in die 120. US Open der Golfprofis. Nach einer 73er-Runde liegt er in New York 8 Schläge zurück.

Die alleinige Führung hat Johnsons amerikanischer Landsmann Justin Thomas inne, der als Dritter der Weltrangliste und früherer Majorturnier-Gewinner seinerseits dem Kreis der Favoriten angehört.

Johnson wie Woods

Für den 36-jährigen Dustin Johnson – er belegte an den vorangegangenen 4 Turnieren in den USA je zweimal den 1. und den 2. Platz – konnte es kein Trost sein, dass er in der Auftaktrunde gleich gut beziehungsweise gleich schlecht abschnitt wie Tiger Woods. Denn der Superstar schlechthin hat in diesem Jahr wenig gespielt und sein bestes Niveau nie annähernd erreicht.