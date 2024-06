Mit 3 Schlägen unter Par bringt sich Chiara Tamburlini an den Swiss Ladies Open in eine gute Ausgangslage für den Schlusstag.

Der 2. Tag an den Swiss Ladies Open in Holzhäusern hat eine Veränderung an der Spitze des Klassements hervorgebracht. Die Spanierin Fatima Fernandez Cano gelang auf dem Par-71-Kurs eine 66er Runde, dank welcher sie vor dem Schlusstag am Sonntag alleine von Platz 1 grüsst.

Die Konkurrenz sitzt Fernandez Cano jedoch im Nacken. Die Schwedin Sara Kjellker und die Tschechin Kristyna Napoleaova weisen nur einen Schlag Rückstand auf. Hinter dem Duo folgt ein Quartett mit zwei Schlägen Differenz.

3 Schläge Rückstand für Tamburlini

Auch aus Schweizer Sicht kann man sich noch leise Hoffnungen auf einen Heimsieg machen. Chiara Tamburlini vermochte sich im Vergleich zur 1. Runde (-2) zu steigern. Der 24-jährigen Ostschweizerin, die ihre erste Saison auf der Ladies European Tour bestreitet und erst seit vergangenem Sommer als Profi unterwegs ist, gelangen in der 2. Runde bei 1 Bogey 4 Birdies. Mit 5 Schlägen unter Par und damit 3 Schlägen Rückstand auf die Führende Fernandez Cano liegt Tamburlini auf dem geteilten 8. Rang.

Einen durchzogenen Tag erwischte Kim Métraux. Die Waadtländerin benötigte am Samstag auf dem 18-Loch-Kurs in Holzhäusern 72 Schläge und fiel im Klassement auf den geteilten 28. Platz zurück.