Dank 12 Schlägen unter Par: Young gewinnt in Holzhäusern

Von der Spitze des Leaderboards aus in den abschliessenden Wettkampftag der Swiss Ladies Open gestartet, zeigte Profi-Golferin Liz Young auch am Samstag spektakuläre Schläge in Holzhäusern. Die Führungsposition gab die Engländerin nicht mehr aus der Hand: Mit einer 69er-Runde zum Abschluss kam Young auf ein Total von 204 Schlägen aus 3 Runden – sie blieb 12 Schläge unter Par.

Stimmen zu den Ladies Open

Schliessen 02:53 Video Liz Youngs Siegerinterview in Holzhäusern (engl.) Aus Sport-Clip vom 10.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 53 Sekunden. 01:39 Video Knecht: «Die Schlussrunde war ein Auf und Ab» Aus Sport-Clip vom 10.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

Premiere für Young

Für die 39-jährige Young kommt der erstmalige Sieg auf der European Tour dem bislang grössten Karriere-Erfolg gleich. Entsprechend war sie im Anschluss an die Siegerehrung von den Emotionen überwältigt: «Ich kann es noch nicht glauben. Ich bin schon eine Weile dabei. Den fehlenden Sieg in der Schweiz zu holen, ist einfach fantastisch.»

Den Cut für die 3. Runde als einzige Schweizerin geschafft hatte Vanessa Knecht, die den Wettkampf auf dem geteilten 61. Rang und 6 Schlägen über Par beendete. Die Startrunde hatte die Amateurin noch mit starken 69 Schlägen absolviert, im entscheidenden Umgang benötigte sie dann deren 77.

Das Schlussklassement Box aufklappen Box zuklappen 1. Liz Young (ENG) 204. 2. Linn Grant (SWE) 205. 3. Rosie Davies (ENG) 206. Ferner die Schweizerinnen: 61. Vanessa Knecht (Amateurin) 222. Cut (145 Schläge) verpasst: 67. Elena Moosmann (Amateurin) und Elena Colombo (Amateurin) je 146. 81. Kim Métraux 148. 87. Anaïs Maggetti 149. 113. Yana Beeli (Amateurin) 153. 120. Charlotte Alran 155. 126. Victoria Monod 169. – 126 klassiert.