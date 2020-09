Die Schweizerin muss sich an den Swiss Ladies Open nur Amy Boulden und Stephanie Kyriacou geschlagen geben.

Kim Métraux in Holzhäusern auf dem Podest

Kim Métraux hat ihren starken Lauf am Swiss Ladies Open auch am Schlusstag fortgesetzt. Die 25-jährige Lausannerin spielte in Holzhäusern/ZG eine 68er-Runde (4 unter Par) und beendete den Wettkampf mit insgesamt 12 unter Par auf dem geteilten 3. Rang.

Der Sieg ging an die Waliserin Amy Boulden, die am Schlusstag nur 64 Schläge benötigte und auf 17 unter Par kam. Rang 2 ging an die Australierin Stephanie Kyriacou (14 unter Par).

Nicht nur Kim, auch die zwei Jahre jüngere Schwester Morgane Métraux zeigte auf, dass es um die Zukunft des Schweizer Frauengolfs gut bestellt ist. Mit einer weiteren Runde von drei Schlägen unter Par belegte sie im ursprünglich 126-köpfigen Feld den 11 Platz, den sie schon nach der 2. Runde innegehabt hatte.