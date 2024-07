Der Engländer Daniel Brown führt an den British Open im schottischen Troon überraschend nach dem ersten Tag.

Tag 1 an den British Open

Legende: Hielt die Favoriten in Schach Daniel Brown. Imago/Shutterstock

Der 29-jährige Brown, der in der Weltrangliste an 272. Stelle geführt wird, meisterte die anspruchsvollen ersten 18 Löcher des vierten und letzten Majorturniers des Jahres bei tückischen Windverhältnissen mit 65 Schlägen (6 unter Par). Er liegt damit einen Schlag vor dem Iren Shane Lowry und drei Schläge vor dem Amerikaner Justin Thomas.

Scottie Scheffler (USA), als Weltranglisten-Erster im Vorfeld meistgenannter Favorit, spielte beim ältesten Golfturnier der Welt eine 70er-Runde und verzeichnete auf den 18 Spielbahnen vier Birdies, aber auch drei Bogeys.

McIlroy und Woods bangen

Einige der Topstars in Troon kamen mit den Bedingungen nicht gut zurecht. US-Open-Champion Bryson DeChambeau (USA) brauchte am ersten Tag 76 Schläge, um ins Clubhaus zu gelangen. Der Nordire Rory McIlroy spielte gar nur eine 78, liegt im hinteren Drittel und kämpft am Freitag um den Verbleib im Turnier. Gleiches gilt für Publikumsmagnet Tiger Woods – der dreifache Sieger der Open verzeichnete 79 Schläge.