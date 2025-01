Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die neue TGL – ganz unbescheiden die Abkürzung für «Tomorrow's Golf League» – um Mitbegründer Tiger Woods und Rory McIlroy feierte in Palm Beach Gardens ihre Premiere. Gespielt wurde in einer eigens für diesen Event gebauten Halle auf dem Campus des Palm Beach State College.

Es ist zwar nicht traditionelles Golf, aber es ist Golf.

1500 Zuschauer konnten das Debüt live im SoFi-Center verfolgen und sorgten für eine Party-Atmosphäre, wie es sie die Profis nur selten antreffen. «Es ist kaum zu glauben, dass dieser Traum Realität geworden ist und wir Golf in eine andere Stratosphäre bringen können. Es ist zwar nicht traditionelles Golf, aber es ist Golf», sagte Woods.

In der neuen Liga treten 6 Teams mit jeweils 4 Spielern in zweistündigen Matches gegeneinander an. Es ist eine Kombination aus Schlägen auf eine grosse Leinwand eines Golfsimulators und Schlägen auf eine riesige Putting-Fläche aus echtem Gras.

Legende: Flutlicht, Simulator, Partystimmung auf den Rängen Der Golfsport will mit dem Hallenprojekt in Florida neue Wege gehen. Keystone/AP/REBECCA BLACKWELL

Der Zeitplan der TGL wurde so gestaltet, dass er sich mit dem Tourplan der Golfprofis vereinbaren lässt. Der traditionelle Golfsport ist derzeit auf der Suche nach neuen Formaten und Innovationen, um wieder mehr Interesse bei den Fans zu wecken.