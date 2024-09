Mit einem vermeintlich vorentscheidenden 6:10-Defizit stieg Europa in den letzten Tag des Solheim Cups. Um den Spiess in den abschliessenden 12 Einzeln doch noch umzudrehen, benötigten die Europäerinnen im Duell mit den US-Golferinnen 8 Siege. Und tatsächlich kam auf dem Robert Trent Jones Golf Club in Gainesville im Bundesstaat Virginia noch einmal Spannung auf.

Legende: Sammelte ihre ersten Erfahrungen am Solheim Cup Albane Valenzuela. AP Photo/Chris Szagola

Bitteres Ende für starke Valenzuela

Mit einem Birdie am 18. und letzten Loch hätte Albane Valenzuela die Hoffnung der Europäerinnen am Leben halten und das Skore auf 12:14 verkürzen können. Der schwierige Putt der Genferin, welche bei ihrer Premiere am Solheim Cup am ersten und letzten Tag eingesetzt wurde, verfehlte das Loch aber knapp. Kurz darauf versenkte ihre Gegnerin Lilia Vu ihren Putt, gewann das Loch und holte dadurch den entscheidenden halben Punkt zum Sieg für die US-Amerikanerinnen.

Legende: Den Lauf von Europa gestoppt Die US-Amerikanerinnen posieren mit der Trophäe. AP Photo/Matt York

Das Duell zwischen der Aussenseiterin Valenzuela und Vu, der Weltnummer 2, war zuvor ein Auf und Ab gewesen. Zunächst hatte Vu Vorteile, dann kämpfte sich die Schweizerin aber zurück. Vor den letzten beiden Löchern lag Valenzuela mit zwei Punkten voraus, ehe ihr der Sieg doch noch entglitt und das Duell unentschieden endete.

11. Titel in der 19. Ausgabe

In der Endabrechnung hätte Europa auch ein ganzer Punkt von Valenzuela nicht zur Titelverteidigung gereicht, da die USA im 12. und letzten Einzel auch noch einen Sieg errangen. Das Schlussergebnis lautete damit 15,5:12,5 für die Amerikanerinnen.

Bei den letzten drei Ausgaben des Solheim Cups gingen jeweils immer die Europäerinnen als Siegerinnen hervor, nun ging der Titel erstmals seit 2017 wieder an die USA.