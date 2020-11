Kaum jemand traut Tiger Woods die Titelverteidigung am US Masters zu.

US Masters in Augusta

Es war eine Sensation, als Tiger Woods im April 2019 in Augusta triumphierte – 11 Jahre nach seinem 14. Grand-Slam-Titel. Hartnäckige Knieverletzungen und Ende 2009 ein Ehe- sowie Sexskandal hatten ihn zurückgeworfen.

Legende: Dürfte in Augusta keine Rolle im Kampf um den Sieg spielen Tiger Woods. Keystone

Würde Woods in dieser Woche erneut gewinnen, wäre dies eine erneute Sensation. Seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Juni bestritt er nur 6 Turniere und war nie besser als 37. Die Favoriten sind am 84. US Masters andere: