Topfavorit Scottie Scheffler steigt als Leader in die letzte Runde des 88. US Masters in Augusta. Aber die Konkurrenz ist ihm auf den Fersen.

US Masters in Augusta

Legende: Auf dem Weg zum Sieg Scottie Scheffler. Keystone/AP Photo/Ashley Landis

Auf den ersten fünf Plätzen nach drei Runden im Augusta National Golf Club liegen fünf Profis mit jeweils einem Schlag Abstand. Unter ihnen ist als Vierter der Newcomer Ludvig Aberg. Der 24-jährige Schwede wurde erst im Juni 2023 Profi. Danach benötigte er nur wenige Wochen, um das European Masters in Crans-Montana sowie ein Turnier des amerikanischen Circuits zu gewinnen. Zudem spielte er sich augenblicklich ins siegreiche europäische Team im Ryder Cup.

00:58 Video Archiv: Aberg überrascht mit seinem Sieg 2023 in Crans-Montana Aus Sport-Clip vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Schefflers direkter Verfolger ist der Amerikaner Collin Morikawa, der in Augusta seinen dritten Triumph an einem Turnier auf-Grand-Slam-Stufe anstrebt.

Woods fällt zurück

Tiger Woods fiel am dritten Tag weit zurück, auf den 52. Rang unter den 60 Finalisten. Die 93. Runde, die er seit seinem triumphalen Sieg von 1997 am US Masters absolvierte, war zugleich die schwächste Runde des 48-Jährigen an seinem Lieblingsturnier. Er benötigte 82 Schläge (10 über Par), vier Schläge mehr als in seinen beiden 78er-Runden von 2022.