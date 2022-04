Tiger Woods muss seine Ambitionen am US Masters definitiv begraben. Scottie Scheffler steht vor seinem 1. Major-Triumph.

US Masters in Augusta

Für Tiger Woods hat es am 3. Tag in Augusta einen herben Dämpfer abgesetzt. Der 46-Jährige benötigte für die 18 Löcher auf dem anspruchsvollen National Golf Course 78 Schläge (Par 72) und somit so viele wie noch nie an einem US Masters. Damit fiel der 15-fache Major-Sieger vor der Schlussrunde am Sonntag vom 19. auf den 41. Zwischenrang zurück. Nach dem 1. Tag hatte Woods noch auf Platz 10 gelegen.

Legende: Erlebte eine frustrierende 3. Runde Tiger Woods. Keystone/EPA/JUSTIN LANE

Nach 16 Monaten ohne Wettkampfpraxis scheinen die Kräfte des Superstars zu schwinden. Im 3. Umgang musste Woods die ersten beiden Double-Bogeys des Turniers hinnehmen.

Scheffler winkt Major-Premierensieg

Die besten Aussichten auf den Sieg am ersten Major-Turnier des Jahres hat Scottie Scheffler. Der 25-jährige Amerikaner, seit Ende März Leader in der Weltrangliste, wird mit einem Vorsprung von 3 Schlägen in die Schlussrunde starten.

Ärgster Verfolger Schefflers ist der Australier Cameron Smith. Von den renommierten Favoriten wie Dustin Johnson, Rory McIlroy und Collin Morikawa kommt keiner mehr für den Sieg in Frage.