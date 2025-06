1 Schlag Vorsprung nach der 3. Runde: Auf dem Oakmont Course in Pennsylvania hat Sam Burns die Chance auf seinen Major-Premierentitel.

Burns wird bedrängt, hält sich aber an der Spitze

US Open der Golfer, 3. Runde

Sam Burns geht an den 125. US Open als Führender in den Schlusstag (Nacht auf Montag, Schweizer Zeit). Die Topfavoriten sind für den 28-jährigen Einheimischen keine Gefahr mehr, doch zwei Konkurrenten sitzen ihm im Nacken.

Burns liegt nach dem dritten Tag einen Schlag vor Landsmann J.J. Spaun (Leader nach der Startrunde) und Adam Scott. Der wieder erstarkte Australier, Masters-Sieger von 2013, absolvierte mit 67 Schlägen (3 unter Par) zusammen mit dem Mexikaner Carlos Ortiz die beste Runde des Tages. Scott könnte mit seinen 44 Jahren zum zweitältesten Gewinner des Turniers werden. 1990 war Hale Irwin bei seinem Coup 45 Jahre alt.

Burns steuert der Premiere entgegen

Doch noch steht ihm Burns vor der Sonne. Die Nummer 22 der Weltrangliste hat fünfmal auf der PGA Tour reüssiert, aber noch nie an einem Major. Die Form für Burns' Premiere stimmt, wie er mit dem 2. Platz an den Canada Open in der Vorwoche bewiesen hat.

Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler liegt nach einer 70er Runde acht Schläge hinter Burns auf dem geteilten 11. Rang.