Legende: Leader vor der Schlussrunde Matthew Wolff Reuters

Mit seinen 5 unter Par egalisierte Wolff die bislang beste Runde an den 120. US-Open in Mamaroneck (Bundesstaat New York). Er führt vor der letzten Runde zwei Schläge vor Bryson DeChambeau und bereits vier vor dem Südafrikaner Louis Oosthuizen.

Der bisherige Leader Patrick Reed fiel mit einer 77er-Runde auf den 11. Zwischenrang zurück. Der vierfache Major-Gewinner Rory McIlroy verbesserte sich auf Rang 7, weist aber sechs Schläge Rückstand auf Wolff auf.

Aufstieg der Jungen

Sollte Wolff seine Führung am Schlusstag verteidigen, wäre es der zweite Major-Sieg eines jungen amerikanischen Aussenseiters in Folge. An der US PGA Championship hatte sich Collin Morikawa durchgesetzt.

Die Parallelen zwischen Morikawa und Wolff sind erstaunlich. Morikawa ist zwar zwei Jahre älter, aber beide gehörten zu den weltbesten Amateuren, beide wurden im Juni 2019 Profi, und beide gewannen an einem ihrer ersten Starts auf dem amerikanischen Profi-Circuit ein Turnier.