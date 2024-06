Das dritte Major-Turnier der Golfer in diesem Jahr, die US Open, findet von Donnerstag bis Sonntag auf einem äusserst anspruchsvollen Kurs statt.

US Open in Pinehurst

Legende: Einer der Hauptanwärter auf den Sieg Scottie Scheffler. Keystone/ EPA/ERIK S. LESSER

Die Ausgangslage an den US Open in Pinehurst, North Carolina, präsentiert sich offen. Mit Scottie Scheffler, Collin Morikawa, Xander Schauffele und Bryson DeChambeau werden vor allem die Amerikaner hoch gehandelt. Oder kann der Nordire Rory McIlroy den Amis das Heimspiel verderben?

McIlroy gewann zwei seiner letzten fünf Turniere, schaffte es auf der PGA Tour stets in die entscheidenden Runden und in der Rangliste immer unter die Top 15. Auch die US Open liegen ihm. Vor einem Jahr beendete er das Turnier in Los Angeles auf dem zweiten Platz.

Heimsieg gut möglich

Die US-Stars taten zuletzt aber auch Etliches für erhöhtes Selbstvertrauen. DeChambeau wurde am Masters Sechster und an der PGA Championship Zweiter. Schauffele steigt in sein erstes Turnier als Major-Turniersieger.

So gut in Form wie noch nie präsentierte sich zuletzt Morikawa, der zweifache Gewinner von Major-Turnieren. Und Scheffler dominierte die Saison auf der PGA Tour derart, dass er bei allen Veranstaltungen als erster Anwärter auf den Sieg gilt.