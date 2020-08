Der 25-jährige Chinese Haotong Li führt das Feld in San Francisco nach der 2. Runde an. Zurückgebunden wurde Tiger Woods.

Chinese Li bei Halbzeit überraschend in Führung

US PGA Championship

In der 2. Runde der US PGA Championship in San Francisco vermochte Tiger Woods sein gutes Niveau nicht zu halten. Mit einer 72er-Runde fiel er auf den Gesamtstand von Par und 8 Schläge hinter die Spitze zurück.

In Führung liegt bei Halbzeit mit 132 Schlägen etwas überraschend Li Haotong. Nach einer 67er-Runde zum Auftakt gelang dem 25-jährigen Chinesen am 2. Tag eine 65er-Runde. Er ist damit der erste Chinese überhaupt, der ein Major-Turnier anführt.

Legende: Tiger Woods Der 44-Jährige fing in der 2. Runde vier Schlagverluste ein, die er mit zwei Birdies auf der zweiten Platzhälfte nur halbwegs kompensieren konnte. Keystone

Koepka vorne dabei

Am ersten von nur drei Major-Turnieren des Jahres – das British Open wurde wegen der Corona-Krise abgesagt – ist der Topfavorit Brooks Koepka ausgezeichnet unterwegs. Der Amerikaner, der die US PGA Championship als erster Golfer seit fast 100 Jahren dreimal nacheinander gewinnen könnte, liegt mit 2 Schlägen Rückstand auf Li auf Platz 2.

Die ersten 3 der Weltrangliste sind bereits ein wenig distanziert. Der Spanier Jon Rahm und der Nordire Rory McIlroy liegen je einen Schlag vor Woods. Der Weltranglisten-Erste Justin Thomas überstand den Cut mit einem Schlag mehr als Woods nur knapp.