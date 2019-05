Legende: Blick Richtung Sieg Für Brooks Koepka läuft es weiter nach Wunsch. Keystone

Brooks Koepka kommt dem vierten grossen Sieg seiner Karriere ein gutes Stück näher. In der 3. Runde der US PGA Championship auf Long Island (New York) wahrte er seinen Vorsprung von 7 Schlägen.

Durchschnittliche Runde genügt

Vorjahressieger Koepka, 2017 und 2018 auch Gewinner der US Open, trat am 3. Tag auf dem Platz «Bethpage Black» nicht mehr so unwiderstehlich auf wie in den ersten zwei Runden.

Aber mit dem Tagesergebnis von Par (70 Schläge) hielt er die Konkurrenz auf Distanz. Auf dem 2. Zwischenrang liegen 4 Spieler, unter ihnen als einziger Mitfavorit der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson (USA), der bislang erst ein Turnier auf Grand-Slam-Stufe, das US Open 2016, für sich entscheiden konnte.

Koepka könnte Golfgeschichte schreiben

Der 29-jährige Koepka kann sich den Sieg nur noch dann nehmen lassen, wenn er selber in der Schlussrunde grosse Schwächen zeigt. Wenn er das 2. Majorturnier des Jahres jedoch gewinnt, wird er der Spieler in der Golfgeschichte sein, der seine ersten 4 grossen Siege in der kürzesten Zeit errungen haben wird.