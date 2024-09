Nach dem 1. Tag des Solheim Cups liegen die Titelverteidigerinnen aus Europa gegen die USA mit 2:6 in Rücklage. Von den vier Foursomes und den vier Fourballs konnten die Gäste in Gainesville (Virginia) nur jeweils eine Partie gewinnen. Damit steht das zwölfköpfige Team Europe am Samstag bereits unter Druck: Ein ähnlich schwacher Tag dürfte bereits die Vorentscheidung in diesem Kontinental-Wettstreit der Golferinnen bedeuten.

Nach 16 Löchern ist Schluss für Valenzuela

Albane Valenzuela – die erste Schweizerin überhaupt, die am Solheim Cup teilnehmen darf – wurde am Morgen in einem der Foursomes eingesetzt. Die 26-jährige Genferin ging zusammen mit der Französin Céline Boutier auf die Runde. Ihre Gegnerinnen waren Rose Zhang und Lauren Coughlin.

Lagen die beiden Duos nach 11 Löchern noch gleichauf, gewannen die Amerikanerinnen die Löcher 12, 13 und 14. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Nach der 16. Bahn wurde die Runde beendet, weil Valenzuela/Boutier ihr Defizit nicht mehr hätten aufholen können.

In den Fourballs vom Nachmittag wurde Valenzuela von Suzann Pettersen, dem Captain von Team Europe, nicht berücksichtigt. Beim Foursome spielen beide Spielerinnen einen Ball abwechselnd, beim Fourball spielt jede Spielerin ihren eigenen Ball und die bessere Leistung pro Bahn kommt in die Wertung.