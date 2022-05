Der US-Amerikaner Bryson DeChambeau, Sieger des US Open 2020, muss auf den Start an der US PGA Championship von dieser Woche in Tulsa, Oklahoma, verzichten. DeChambeau absolvierte eine Trainingsrunde, aber danach musste er einsehen, dass er nach einer im April vorgenommenen Operation am linken Handgelenk noch nicht befreit spielen kann. Er verzichtet nach eigenen Angaben auch auf den Start, um kein Risiko einzugehen, dass sich die Verletzung verschlimmern könnte.