Die weltbesten Golfer spielen in Troon (SCO) um die British-Open-Trophäe. Scottie Scheffler peilt den Premierensieg an.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Die Kameras sind auf ihn gerichtet Tiger Woods. IMAGO / USA TODAY Network

Die Aura von Tiger Woods ist bereits im Vorfeld der 152. British Open (18. bis 21. Juli) an der schottischen Westküste zu spüren. Zahlreiche Fans begleiten den inzwischen 48-jährigen Superstar aus Kalifornien auf den Trainingsrunden im Royal Troon Golf Club.

Auch wenn Woods nur noch bei wenigen ausgesuchten Turnieren antritt, hat die langjährige Nummer 1 der Welt kein Stück an Anziehungs- und Strahlkraft verloren. Zu den Favoriten auf den British-Open-Titel gehört Woods allerdings nicht mehr.

00:55 Video Woods über kürzestes Loch: «Einfacher geht's nicht» (engl.) Aus Sport-Clip vom 17.07.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Sieger kriegt 3,1 Mio. Dollar

Topfavorit beim ältesten Golfturnier der Welt ist Scottie Scheffler. Der 28-jährige Amerikaner dominiert die Szene; in dieser Saison hat er bereits 6 Turniere auf der PGA-Tour gewonnen – darunter auch zum 2. Mal das prestigeträchtige Masters in Augusta. Bei seinen bislang 15 Saisonstarts kassierte Scheffler bereits über 27 Millionen US-Dollar an Preisgeldern.

Beim Turnier in Troon, das mit 17 Mio. US-Dollar dotiert ist, hat er allerdings noch nie triumphiert. Wenn er gewinnt, erhält er einen Scheck über 3,1 Mio. Dollar.